Вышел спецэпизод сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри» в честь Хэллоуина

31 октября состоялась премьера спецэпизода хоррор-сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри». Серия уже доступна для просмотра на стриминговом сервисе HBO Max.

Спецвыпуск под названием A Story of Derry («История Дерри») выпустили в честь Хэллоуина. Сюжет рассказывает, как в городе появилось зло, ещё до того, как оно начало принимать облик жуткого клоуна Пеннивайза. В эпизоде рассказывается о людях, которые впервые столкнулись с необъяснимым и пытаются выжить.

Первый сезон «Оно: Добро пожаловать в Дерри» вышел осенью 2025 года. Проект выступает приквелом к дилогии фильмов «Оно» по произведению Стивена Кинга. Сериал был тепло принят как критиками, так и зрителями: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 80% свежести от обозревателей и 82% от пользователей. Второй сезон уже в работе — да