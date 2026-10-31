Трейлер фильма «Квазимодо, душа Парижа» с Венсаном Касселем — выход 27 ноября

Компания Netflix представила трейлер фильма «Квазимодо, душа Парижа». Драма выйдет на стриминговом сервисе 27 ноября.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Картина выступает переосмыслением знаменитого романа «Собор Парижской Богоматери» Виктора Гюго. Действие ленты развернётся в Париже 1830 года, который охватила эпидемия холеры. Сюжет расскажет о горбатом каменщике, который пытается спасти танцовщицу. За ним ведётся охота, чтоб