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Трейлер фильма «Квазимодо, душа Парижа» с Венсаном Касселем — выход 27 ноября

Трейлер фильма «Квазимодо, душа Парижа» с Венсаном Касселем — выход 27 ноября
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Компания Netflix представила трейлер фильма «Квазимодо, душа Парижа». Драма выйдет на стриминговом сервисе 27 ноября.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Картина выступает переосмыслением знаменитого романа «Собор Парижской Богоматери» Виктора Гюго. Действие ленты развернётся в Париже 1830 года, который охватила эпидемия холеры. Сюжет расскажет о горбатом каменщике, который пытается спасти танцовщицу. За ним ведётся охота, чтоб