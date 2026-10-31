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«Геймеры тратят память впустую». Глава OpenAI — о кризисе ОЗУ

«Геймеры тратят память впустую». Глава OpenAI — о кризисе ОЗУ
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На подкасте Cheeky Pint гостем стал глава компании OpenAI Сэм Альтман. Он рассказал о своём отношении к дефициту оперативной памяти.

По словам руководителя, мировой запас DRAM пользователи компьютеров используют лишь 5% времени. Альтман считает, что гораздо рациональнее отдать такой ограниченный ресурс, как оперативная память, дата-центрам, на которых работает искусственный интеллект.

Ужасно, когда у каждого пользователя в компьютере хранится ограниченный мировой запас оперативной памяти, используемый всего 5% времени. В условиях крайне ограниченных ресурсов необходимо максимально эффективно применять DRAM. Многие люди почему-т