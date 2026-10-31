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Рынок аниме достиг более $ 28 млрд в 2025 году — рекорд индустрии

Рынок аниме достиг более $ 28 млрд в 2025 году — рекорд индустрии
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Ассоциация японской анимации сообщила о новых достижениях аниме-индустрии. Оборот проектов на рынке достиг $ 28,5 млрд в 2025 году.

Результат стал рекордным для аниме — по сравнению с 2024 годом индустрия выросла на 15,8%. Популярность жанра также растёт по всему миру. За пределами Японии аниме-проекты стали более востребованными, чем внутри страны на $ 4 млрд. Статистика основывается не только на сборах фильмов в кинотеатрах, но и выручке от продажи прав на трансляцию сериалов на различных стримингах, а также от реализации мерча.

Рекордного показателя удалось добиться в том числе благодаря аниме-фильму «Клинок, рас