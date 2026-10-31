Расписание выхода второго сезона сериала «Король гольфа» с Оуэном Уилсоном

4 ноября состоится премьера второго сезона сериала «Король гольфа». Спортивное шоу рассказывает о бывшем профессиональном гольфисте Прайсе Кэхилле. Из-за нервного срыва на поле карьера спортсмена пошла под откос. Теперь ему предстоит помогать молодому игроку в гольф стать победителем. Главную роль в продолжении вновь исполнил Оуэн Уилсон («Марли и я»).

Во второй сезон войдёт 10 эпизодов — они будут выходить каждую среду на стриминговом сервисе Apple TV. Премьера заклю