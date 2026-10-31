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«Никогда, чёрт возьми»: Дженнифер Лоуренс не вернётся к роли Мистик в «Людях Икс»

«Никогда, чёрт возьми»: Дженнифер Лоуренс не вернётся к роли Мистик в «Людях Икс»
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Издание Allure взяло интервью у знаменитой актрисы Дженнифер Лоуренс («Голодные игры»). Она рассказала о своём нежелании возвращаться к роли Мистик в фильмах о супергеройской команде Люди Икс.

По словам артистки, ей нравилось играть персонажа и выполнять трюки вместе со своей дублёршей Рене Манимейкер, с которой она работала ещё во время съёмок «Голодных игр». Однако ей не нравится, что для роли приходилось по восемь часов в день проводить в гримёрном кресле