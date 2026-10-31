«Предложил ему поработать вместе»: автор «Обсессии» — о режиссёре докфильма «Увидеть всё»

Издание Variety взяло интервью у автора нашумевшего хоррора «Обсессия» Карриа Баркера. Он рассказал, что предложил автору хитового документального фильма «Увидеть всё» Нэйтану Филдеру снять совместный проект.

По словам постановщика, картина про мошенницу Элизабет Холмс получилась невероятной. Он отметил, что лента идёт три часа, но для него время пролетело незаметно. После просмотра картины Баркер обратился к режиссёру докфильма с намерением поработать вместе.

Мне показалось, что это было просто невероятно и потрясающе. Я мало что знал об истории Элизабет Холмс, когда начинал смотреть. Мне кажется, я упустил некоторые мелочи, но фильм длился три часа, и я пожалел, что он не был длиннее. Это редкость, понимаете? Я предложил режиссёру поработать вместе. Я просто высказал ему это.

Официальная премьера «Увидеть всё» в российском прокате состоится 19 ноября. Лента рассказывает о жизни скандальной Элизабет Холмс за 34 дня до отправки в колонию — её осудили на 11 лет тюрьмы за крупное мошенничество. В 2003 году она создала стартап Theranos, где продвигала несуществующую технологию, которая якобы могла делать десятки анализов крови по одной капле из пальца. Благодаря этому ей удалось обмануть большое количество инвесторов и пациентов. Картина собрала уже более $ 50 млн, став одним из самых успешных документальных фильмов последних лет.