15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
PGL Masters Bucharest. Гранд Финал. День 8
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
11:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел пятый эпизод второго сезона аниме «Чёрный клевер»

Вышел пятый эпизод второго сезона аниме «Чёрный клевер»
Комментарии

24 октября состоялась премьера пятой серии второго сезона аниме «Чёрный клевер». Эпизод уже доступен для просмотра на стриминговом сервисе Crunchyroll и в российском онлайн-кинотеатре «Амедиатека».

«Чёрный клевер» рассказывает о младенцах Асте и Юно, которые были подброшены под церковь одной из деревень. Мальчики выросли, но один смог научиться магии, а другой нет. Однажды герои получают собственную книгу заклинаний и начинают соперничать за звание настоящего Короля-чародея. В продолжении герои обучаются новым навыкам и готовятся к сражению с враждебным царством Пик.

Проект начал выходить ещё в 2017 году. Сериал тепло приняли зрители, однако создание продолжения заняло почти пять лет. Всего во второй сезон войдёт 26 эпизодов, которые выйдут в двух частях. Премьера второй половины состоится в 2027 году. Третий и четвёртые эпизоды продолжения получили лучшие рейтинги в истории сериала на агрегаторе IMDB — 9,6 балла из 10.

О других популярных аниме: