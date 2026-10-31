Вышел пятый эпизод второго сезона аниме «Чёрный клевер»

24 октября состоялась премьера пятой серии второго сезона аниме «Чёрный клевер». Эпизод уже доступен для просмотра на стриминговом сервисе Crunchyroll и в российском онлайн-кинотеатре «Амедиатека».

«Чёрный клевер» рассказывает о младенцах Асте и Юно, которые были подброшены под церковь одной из деревень. Мальчики выросли, но один смог научиться магии, а другой нет. Однажды герои получают собственную книгу заклинаний и начинают соперничать за звание настоящего Короля-чародея. В продолжении герои обучаются новым навыкам и готовятся к сражению с враждебным царством Пик.

Проект начал выходить ещё в 2017 году. Сериал тепло приняли зрители, однако создание продолжения заняло почти пять лет. Всего во второй сезон войдёт 26 эпизодов, которые выйдут в двух частях. Премьера второй половины состоится в 2027 году. Третий и четвёртые эпизоды продолжения получили лучшие рейтинги в истории сериала на агрегаторе IMDB — 9,6 балла из 10.