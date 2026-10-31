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Marvel устроила шоу дронов в честь фильма «Мстители: Судный день» — с Таносом и Думом

Marvel устроила шоу дронов в честь фильма «Мстители: Судный день» — с Таносом и Думом
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31 октября компания Marvel провела большое шоу дронов — в преддверии выхода фильма «Мстители: Судный день». Мероприятие прошло в южнокорейском городе Сеул.

Видео доступно на YouTube-канале 서울시 · Seoul. Права на видео принадлежат 서울시 · Seoul/Marvel.

Организаторы шоу запустили в небо около двух тысяч дронов, которые синхронно проецировали гигантские трёхмерные модели различных героев киновселенной Marvel. Так, среди персонажей появились Тор, Капитан Америка, Чёрная вдова, Вижн и другие знаменитые супергерои. В конце мероприятия в небе появился Танос, который преобразовался в Железного человека, а затем в Доктора Дум