Bilibili Gaming выбила Hanwha Life Esports и вышла в плей-офф Worlds 2026 по LoL

Китайский коллектив Bilibili Gaming всухую обыграл южнокорейскую Hanwha Life Esports в заключительном матче швейцарской стадии чемпионата мира 2026 World Championship по League of Legends. Встреча команд со статистикой 2-2 завершилась со счётом 2:0.

Этот поединок стал рематчем гранд-финала летнего турнира Mid-Season Invitational 2026, где корейский клуб одержал победу со счётом 3:2. На этот раз Bilibili Gaming полностью контролировала ход серии и взяла убедительный реванш: на решающей второй карте китайский ростер к 20-й минуте вёл около 4 тыс. золота, забрал Душу дракона и усилился баффом Барона Нашорa, доведя преимущество до 10 тыс. и разрушив вражеский нексус.

Покинув турнир на 9-11 месте, Hanwha Life Esports установила исторический антирекорд дисциплины: коллектив стал первым в истории чемпионом MSI, который не сумел выйти в стадию плей-офф чемпионата мира того же года. По ходу швейцарского этапа HLE обыграла Top Esports (1:0) и G2 Esports (2:0), но уступила Gen.G (0:1), Invictus Gaming (0:1) и Bilibili Gaming (0:2).

По итогам пятого раунда Bilibili Gaming заняла последний слот в четвертьфинале наряду с Karmine Corp и LYON Gaming. Ранее в плей-офф также прошли Gen.G, Anyone's Legend, T1, Invictus Gaming и Top Esports. 2026 World Championship проходит в США с 15 октября по 14 ноября, призовой фонд турнира составляет $ 5 млн.