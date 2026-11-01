Определились все участники плей-офф Worlds 2026 по League of Legends

Завершилась швейцарская стадия чемпионата мира 2026 World Championship по League of Legends. По итогам пяти раундов определились все восемь коллективов, которые продолжат борьбу за титул в стадии плей-офф.
Без единого поражения со статистикой 3-0 групповой этап преодолели южнокорейская Gen.G и китайская Anyone's Legend. Со счётом 3-1 в четвертьфинал вышли действующие чемпионы мира из T1, а также китайские клубы Invictus Gaming и Top Esports. Последние три путёвки в решающем пятом раунде (корзина 2-2) завоевали Bilibili Gaming, европейская Karmine Corp и представитель Северной Америки LYON Gaming.
Все участники плей-офф Worlds 2026:
- Корзина 3-0: Gen.G (LCK), Anyone's Legend (LPL);
- Корзина 3-1: T1 (LCK), Invictus Gaming (LPL), Top Esports (LPL);
- Корзина 3-2: Bilibili Gaming (LPL), Karmine Corp (LEC), LYON Gaming (LTA).
Таким образом, в восьмёрку сильнейших вошли сразу четыре представителя китайской лиги LPL, два коллектива из южнокорейской LCK, а также по одной команде из Европы и Америки. Стадия плей-офф пройдёт по системе Single-Elimination (олимпийская система на выбывание), а все матчи будут сыграны в формате best-of-5 по правилам Fearless Draft.
Чемпионат мира 2026 World Championship проходит в США с 15 октября по 14 ноября. Призовой фонд турнира составляет $ 5 млн.