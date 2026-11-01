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Определились все участники плей-офф Worlds 2026 по League of Legends

Определились все участники плей-офф Worlds 2026 по League of Legends
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Завершилась швейцарская стадия чемпионата мира 2026 World Championship по League of Legends. По итогам пяти раундов определились все восемь коллективов, которые продолжат борьбу за титул в стадии плей-офф.

Без единого поражения со статистикой 3-0 групповой этап преодолели южнокорейская Gen.G и китайская Anyone's Legend. Со счётом 3-1 в четвертьфинал вышли действующие чемпионы мира из T1, а также китайские клубы Invictus Gaming и Top Esports. Последние три путёвки в решающем пятом раунде (корзина 2-2) завоевали Bilibili Gaming, европейская Karmine Corp и представитель Северной Америки LYON Gaming.

Все участники плей-офф Worlds 2026:

  • Корзина 3-0: Gen.G (LCK), Anyone's Legend (LPL);
  • Корзина 3-1: T1 (LCK), Invictus Gaming (LPL), Top Esports (LPL);
  • Корзина 3-2: Bilibili Gaming (LPL), Karmine Corp (LEC), LYON Gaming (LTA).

Таким образом, в восьмёрку сильнейших вошли сразу четыре представителя китайской лиги LPL, два коллектива из южнокорейской LCK, а также по одной команде из Европы и Америки. Стадия плей-офф пройдёт по системе Single-Elimination (олимпийская система на выбывание), а все матчи будут сыграны в формате best-of-5 по правилам Fearless Draft.

Чемпионат мира 2026 World Championship проходит в США с 15 октября по 14 ноября. Призовой фонд турнира составляет $ 5 млн.

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