Определились все пары четвертьфинала Worlds 2026 по League of Legends

Организаторы чемпионата мира по League of Legends провели жеребьёвку стадии плей-офф. По её итогам сформировались четыре четвертьфинальные пары, матчи которых пройдут с 3 по 6 ноября.

Команды, завершившие швейцарский этап без поражений (статистика 3-0), получили в соперники коллективы из корзины 3-2, а клубы со счётом 3-1 распределились между собой. Все серии плей-офф пройдут по системе Single-Elimination (без нижней сетки) в формате best-of-5 с использованием правил Fearless Draft.

Четвертьфинальные пары Worlds 2026:

Dplus KIA (3-0) — Bilibili Gaming (3-2) : первая в истории официальная встреча двух тегов на международных турнирах от Riot Games. Корейский коллектив прошёл групповой этап без поражений, поочерёдно обыграв G2 Esports, T1 и Movistar KOI;

: первая в истории официальная встреча двух тегов на международных турнирах от Riot Games. Корейский коллектив прошёл групповой этап без поражений, поочерёдно обыграв G2 Esports, T1 и Movistar KOI; Gen.G (3-0) — LYON Gaming (3-2) : прямой рематч третьего раунда швейцарской стадии за выход в плей-офф, в котором чемпионы LCK одержали победу над американским клубом со счётом 2:1;

: прямой рематч третьего раунда швейцарской стадии за выход в плей-офф, в котором чемпионы LCK одержали победу над американским клубом со счётом 2:1; T1 (3-1) — Karmine Corp (3-2) : противостояние действующих чемпионов мира и главной сенсации турнира из Европы, пробившейся в топ-8 ещё со стадии Play-In. В истории очных встреч между организациями сохраняется паритет — 1:1 по сериям;

: противостояние действующих чемпионов мира и главной сенсации турнира из Европы, пробившейся в топ-8 ещё со стадии Play-In. В истории очных встреч между организациями сохраняется паритет — 1:1 по сериям; Top Esports (3-1) — Invictus Gaming (3-1): внутреннее китайское дерби представителей LPL. Примечательно, что топлейнер TES Бай 369 Цзяхао не проигрывал ни одной серии best-of-5 против Кан TheShy Сын Лока со времён их самой первой встречи в сентябре 2019 года.

Матчи четвертьфинала и полуфинала примет арена Credit Union of Texas Event Center в Аллене (штат Техас), а гранд-финал состоится 14 ноября в бруклинском Barclays Center в Нью-Йорке. Призовой фонд Worlds 2026 составляет $ 5 млн.