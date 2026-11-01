15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Определились все пары четвертьфинала Worlds 2026 по League of Legends

Определились все пары четвертьфинала Worlds 2026 по League of Legends
Комментарии

Организаторы чемпионата мира по League of Legends провели жеребьёвку стадии плей-офф. По её итогам сформировались четыре четвертьфинальные пары, матчи которых пройдут с 3 по 6 ноября.

Команды, завершившие швейцарский этап без поражений (статистика 3-0), получили в соперники коллективы из корзины 3-2, а клубы со счётом 3-1 распределились между собой. Все серии плей-офф пройдут по системе Single-Elimination (без нижней сетки) в формате best-of-5 с использованием правил Fearless Draft.

Четвертьфинальные пары Worlds 2026:

  • Dplus KIA (3-0) — Bilibili Gaming (3-2): первая в истории официальная встреча двух тегов на международных турнирах от Riot Games. Корейский коллектив прошёл групповой этап без поражений, поочерёдно обыграв G2 Esports, T1 и Movistar KOI;
  • Gen.G (3-0) — LYON Gaming (3-2): прямой рематч третьего раунда швейцарской стадии за выход в плей-офф, в котором чемпионы LCK одержали победу над американским клубом со счётом 2:1;
  • T1 (3-1) — Karmine Corp (3-2): противостояние действующих чемпионов мира и главной сенсации турнира из Европы, пробившейся в топ-8 ещё со стадии Play-In. В истории очных встреч между организациями сохраняется паритет — 1:1 по сериям;
  • Top Esports (3-1) — Invictus Gaming (3-1): внутреннее китайское дерби представителей LPL. Примечательно, что топлейнер TES Бай 369 Цзяхао не проигрывал ни одной серии best-of-5 против Кан TheShy Сын Лока со времён их самой первой встречи в сентябре 2019 года.

Матчи четвертьфинала и полуфинала примет арена Credit Union of Texas Event Center в Аллене (штат Техас), а гранд-финал состоится 14 ноября в бруклинском Barclays Center в Нью-Йорке. Призовой фонд Worlds 2026 составляет $ 5 млн.

Материалы по теме
Riot Games закроет League of Legends Classic в январе 2027 года