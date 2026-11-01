Чемпион мира в Valorant brawk перейдёт из NRG в Sentinels — слух
Sentinels близка к подписанию американского игрока NRG Брока brawk Сомерхолдера на позицию инициатора перед стартом сезона VCT 2027 по Valorant. Об этом сообщил портал Lion Esports.
Сомерхолдер выступал за NRG с февраля 2025 года, став чемпионом и MVP турнира Valorant Champions 2025. Решение о смене клуба последовало после неудачного выступления на Champions 2026, где NRG заняла лишь 5-6-е место и не смогла защитить титул.
Сама Sentinels проводит перестройку ростера (johnqt, Reduxx, cortezia) после провала в сезоне-2026 и пропуска всех международных турниров. Дебют обновлённого состава состоится 10-13 декабря на Red Bull Home Ground 2026 с призовым фондом $ 100 тыс.
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