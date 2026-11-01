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«Потерянные души»: Тайка Вайтити — о критике фильма «Клара и солнце» с Дженной Ортегой

«Потерянные души»: Тайка Вайтити — о критике фильма «Клара и солнце» с Дженной Ортегой
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Знаменитый режиссёр Тайка Вайтити высказался о разгромных отзывах критиков на свой недавний фильм «Клара и Солнце». Соответствующий пост он опубликовал на своих страницах в соцсетях.

По словам постановщика, он уже почти 15 лет не читает негативные рецензии обозревателей — его больше волнует мнение зрителей. Вайтити назвал критиков «грустными и потерянными душами», которые не смогли стать художниками и по итогу выбрали такую профессию.

Почти 15 лет я не читал рецензий ни на что, что было направлено против меня или моих коллег. Но я прислушиваюсь к людям. Поэтому в этот Хэллоуин давайте подумаем о тех грустных и потерянных душах, которые не смогли осуществить свои мечты о том, чтобы стать художниками, и поэтому стали критиками. О тех же людях, которые также ненавидели «Кролика Джоджо».

Фильм «Клара и солнце» вышел в мировом прокате 23 октября. Картина выступает экранизацией одноимённого романа Кадзуо Исигуро. Сюжет проекта разворачивается в будущем, где родители стараются улучшить способности своих детей с помощью генных модификаций. Главная героиня — девочка-андроид Клара, которую покупает мама для своей дочери. Её исполнила звезда сериала «Уэнсдей» Дженна Ортега. Критики разгромили ленту, однако зрители тепло приняли её: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 26% от обозревателей и 74% от зрителей.

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