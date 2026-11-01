Роберт Дауни-младший и Педро Паскаль показали неожиданные образы на Хэллоуин

Знаменитые актёры Роберт Дауни-младший и Педро Паскаль показали свои образы на Хэллоуин. Видео с празднования они опубликовали на своих страницах в соцсетях.

Видео доступно во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Роберту Дауни-младшему и Педро Паскалю.

Артисты знамениты в том числе по своим ролям в киновселенной Marvel. Однако на Хэллоуин они решили поменяться персонажами — Паскаль одел костюм Доктора Дума из предстоящего фильма «Мстители: Судный день», а Дауни-младший примерил образ Мистера Фантастика из «Фантастической четвёрки». Оба артиста прошли вместе по улицам и весело провели время.

«Мстители: Судный день» выйдут в мировом прокате 18 декабря, одновременно с «Дюной 3». Картина расскажет, как Мстители, Люди Икс, Фантастическая четвёрка, вакандцы и Новые Мстители объединяются, чтобы противостоять Доктору Думу — одновременно выдающемуся учёному и величайшему чёрному магу вселенной комиксов Marvel, который угрожает уничтожением разных вселенных.