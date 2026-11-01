«Захватывающий и шокирующий»: критики хвалят сериал «Ноктюрн» со Стивеном Грэмом

30 октября стартовал сериал «Ноктюрн» — детективное шоу со звездой «Переходного возраста» Стивеном Грэмом. Многие критики уже посмотрели проект и высоко оценили его: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 85% свежести.

Обозреватели хвалят сериал за большое количество напряжённых эпизодов, которые держат внимание до самого конца. Отдельно отмечают великолепные актёрские работы Зази Битц и Лива Шрайбера, которые вместе со Стивеном Грэмом демонстрируют интересных персонажей. Ругают шоу за слишком банальный сюжет, который вряд ли удивит поклонников жанра.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики про сериал «Ноктюрн»:

«Ноктюрн», несмотря на свою предсказуемость, держит в напряжении до самого конца — достоинство, которое, вероятно, сделает его ещё одним обязательным к просмотру сериалом в растущем каталоге качественных жанровых драм на стриминговом сервисе.

По мере развития сюжета сериалу удаётся преодолеть избитые элементы благодаря захватывающим актёрским работам и терпеливой вере сценаристов в создаваемую ими головоломку.

Стивен Грэм — главная звезда этого криминального триллера, но в «Ноктюрне» также есть великолепные актерские работы Лива Шрайбера и Зази Битц, которые уравновешивают тревожную атмосферу нежной человечностью.

«Ноктюрн» — неплохо