«Захватывающий и шокирующий»: критики хвалят сериал «Ноктюрн» со Стивеном Грэмом
30 октября стартовал сериал «Ноктюрн» — детективное шоу со звездой «Переходного возраста» Стивеном Грэмом. Многие критики уже посмотрели проект и высоко оценили его: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 85% свежести.
Обозреватели хвалят сериал за большое количество напряжённых эпизодов, которые держат внимание до самого конца. Отдельно отмечают великолепные актёрские работы Зази Битц и Лива Шрайбера, которые вместе со Стивеном Грэмом демонстрируют интересных персонажей. Ругают шоу за слишком банальный сюжет, который вряд ли удивит поклонников жанра.
Фото: Rotten Tomatoes
Что пишут критики про сериал «Ноктюрн»:
«Ноктюрн», несмотря на свою предсказуемость, держит в напряжении до самого конца — достоинство, которое, вероятно, сделает его ещё одним обязательным к просмотру сериалом в растущем каталоге качественных жанровых драм на стриминговом сервисе.
По мере развития сюжета сериалу удаётся преодолеть избитые элементы благодаря захватывающим актёрским работам и терпеливой вере сценаристов в создаваемую ими головоломку.
Стивен Грэм — главная звезда этого криминального триллера, но в «Ноктюрне» также есть великолепные актерские работы Лива Шрайбера и Зази Битц, которые уравновешивают тревожную атмосферу нежной человечностью.
«Ноктюрн» — неплохо