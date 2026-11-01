Сборы фильма «Рождение империи» о Петре I превысили 200 млн рублей

1 ноября сборы фильма «Рождение империи» превысили 202 млн рублей. По данным ЕАИС, такого показателя историческая картина добилась на четвёртый день с момента выхода — премьера состоялась 29 октября. Лента также стала лидером российских чартов, обогнав такие проекты, как «Чудо-Юдо» и «Сказка о потерянном времени».

Фото: ЕАИС

«Рождение империи» рассказывает о периоде жизни императора Петра I после возвращения из Европы, когда ему пришлось вступить в противостояние с собственными боярами, а затем в затяжную войну со Швецией за право выхода к морю. События картины разворачиваются с 1698 по 1709 год.

Главные роли исполнили Александр Горбатов («Авиатор»), Милош Бикович («Холоп»), Виктор Добронравов («Чебурашка 2»), Юлия Пересильд («Вызов»), Алексей Гуськов («Золотое дно») и другие актёры. Режиссёром выступил Андрей Кравчук («Викинг»).