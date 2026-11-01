Завершились съёмки третьего сезона сериала «Фоллаут»

Звезда сериала «Фоллаут» Аарон Мотен сообщил о завершении съёмок третьего сезона. Об этом актёр рассказал на своих страницах в соцсетях.

Таким образом, производство продолжения заняло четыре месяца — съёмки стартовали в начале июля. Мотен отметил, что для многих участников команды третий сезон стал последней работой в рамках создания «Фоллаута». Актёр также заявил, что не может дождаться, когда зрители увидят будущие эпизоды шоу.

Третий сезон — это закат для некоторых из нас. За это время образовалась большая и красивая семья. Спасибо за тяжёлую работу. Мы не можем дождаться, чтобы поделиться нашей работой со зрителями.

«Фоллаут» выступает адаптацией знаменитой видеоигровой серии Fallout. Сюжет проекта рассказывает о дочери смотрителя убежища Люси, судьбе члена Братства Стали с поверхности, а также о бывшем ковбое по кличке Гуль. Несмотря на разное происхождение, все три героя преследуют одну и ту же цель. Дата выхода третьего сезона сериала пока неизвестна.