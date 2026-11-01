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Стильные постеры с героями и злодеями аниме «Магическая битва»

Стильные постеры с героями и злодеями аниме «Магическая битва»
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Студия MAPPA представила стильные постеры аниме «Магическая битва». На них изображены герои и злодеи из знаменитого сериала.

Фото: MAPPA

Фото: MAPPA

Фото: MAPPA

Фото: MAPPA

Фото: MAPPA

Фото: MAPPA

Фото: MAPPA

Фото: MAPPA

Фото: MAPPA

Фото: MAPPA

Фото: MAPPA

Проект рассказывает историю старшеклассника Юдзи, который вступает в школьный клуб изучения оккультизма. Вскоре он начинает сражаться с духами, появившимися в учебном заведении. Третий сезон вышел в 2026 году и выступил экранизацией арки «Смертельная миграция». Дата выхода четвёртого сезона пока неизвестна.

«Магическая битва» представляет собой аниме, которое популярно по всему миру. Шоу даже попало в Книгу рекордов Гинннеса — по итогам 2023 года оно было признано самым востребованным аниме-сериалом в мире.