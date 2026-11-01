Фильм «Мстители: Судный день» собрал больше «Супергёрл» за полтора месяца до выхода

Предстоящий фильм «Мстители: Судный день» продолжает достигать высоких кассовых показателей ещё до выхода. Портал The Hollywood Handle сообщил, что сборы с предпродаж билетов на блокбастер уже составляют $ 127 млн.

Таким образом, лента ещё до выхода обогнала по сборам провальную супергеройскую картину «Супергёрл», которая заработала $ 126 млн за всё время проката. Будущий фильм станет первым проектом про Мстителей за семь лет после кроссовера «Мстители: Финал», который при учёте перевыпусков собрал в мировом прокате более 2,9 млрд и стал самой кассовой лентой в истории. Не исключено, что «Судный день» сможет превзойти этот рекорд.

Премьера фильма «Мстители: Судный день» в мировом прокате состоится 18 декабря, одновременно с «Дюной 3». Лента расскажет, как Мстители, Люди Икс, Фантастическая четвёрка, вакандцы и Новые Мстители объединяются, чтобы противостоять Доктору Думу — одновременно выдающемуся учёному и величайшему чёрному магу вселенной комиксов Marvel, который угрожает уничтожением разных вселенных. Его исполнил Роберт Дауни-младший, который ранее играл Тони Старка в супергеройской киновселенной.