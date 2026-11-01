«Смотреть только в кинотеатрах»: зрители в восторге от мультфильма «Ведьмин лес»

23 октября состоялась мировая премьера мультфильма «Ведьмин лес» — анимационной картины студии Laika («Труп невесты»). Многие зрители уже посмотрели ленту и остались в восторге от неё: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 97% свежести.

Больше всего в отзывах хвалят анимацию проекта: благодаря покадровому стилю авторам удалось сделать потрясающий мир, который поражает своей детализацией. Зрители отмечают, что «Ведьмин лес» обязательно нужно смотреть в кинотеатре, чтобы максимально насладиться происходящим. Ругают проект за банальный сюжет, который уступает знаменитым фэнтезийным лентам.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут зрители про мультфильм «Ведьмин лес»:

Это лучший фильм 2026 года, точка. Мы все жаловались на халтуру с ИИ, и «Ведьмин лес» доказывает, почему человеческие инновации и целеустремлённость всегда будут побеждать. Мне нравится, как авторы показали город Портленд и красоту его лесов.

«Ведьмин лес» определённо не детский фильм, но мне очень нравится анимация, и я в восторге от сюжета. Я считаю, что он показывает, каким мир стал сегодня и что нам нужно объединиться, чтобы изменить ситуацию. Обязательно посмотрите мультфильм в кинотеатре.

Покадровая анимация никогда не выйдет из моды. Такие великолепные пейзажи, яркие персонажи и захватывающие действия просто идеально подходят для кинотеатра.

Визуально просто потрясающе. На 100% покадровая анимация, очень хороший сюжет, детально проработанные персонажи. Фильм определённо стоит посмотреть не один раз