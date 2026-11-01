«История о мести и трагедии». Хидео Кодзима — о хорроре «Глиноликий» от DC

Создатель видеоигровых серий Death Stranding Metal Gear Solid Хидео Кодзима поделился своим мнением насчёт фильма «Глиноликий». Разработчик посмотрел новую ленту киновселенной DC и опубликовал свои впечатления на странице в соцсети Х.

Геймдизайнер отметил, что всегда любил фильмы про людей, которые превращаются в чудовищ после научных экспериментов. По словам Кодзимы, «Глиноликого» неизбежно будут сравнивать с популярными боди-хоррорами «Муха» и «Субстанция», однако картину можно воспринимать трагедией или историей о мести.

Я не был знаком с этим персонажем из вселенной DC, но фильм мне понравился. Я всегда любил научно-фантастические картины 1950-х и 1960-х годов, особенно те, что рассказывают про одиноких мужчин, которые постепенно превращаются в нечто чудовищное из-за научных экспериментов, несчастных случаев, клинических испытаний и тому подобного. Как фильм в жанре боди-хоррора, «Человек-Глина» несомненно будет сравниваться с «Мухой» и «Субстанцией». Но это прежде всего история актёра, который может стать кем угодно благодаря своим ролям, но затем получает повреждения лица и в итоге обретает невероятную способность физически превращаться в любого человека. В зависимости от того, видите ли вы в этом историю о мужчине, который мстит и скатывается в злодейство, или трагедию, меняется само лицо фильма.

«Глиноликий» повествует об актёре Мэтте Хэйгане, которому в какой-то момент сильно уродуют лицо преступники. Чтобы спасти свою карьеру, он соглашается на эксперимент, в результате которого получает возможность произвольно менять свою внешность. Однако новая способность превращает его в монстра Глиноликого — в оригина