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Сериал Улей, 1 сезон (2026): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода мистического сериала «Улей»
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5 ноября состоится премьера сериала «Улей». Мистический проект расскажет о труппе Мордовского национального театра драмы, которая приезжает в Москву на фестиваль «Золотая рампа» со спектаклем «Улей». Там герои сталкиваются с трагедией — исполнитель главной роли Марк погибает прямо на сцене. Инцидент признали несчастным случаем и театр продолжил свою работу. Но друг Марка — монтировщик Алексей — уверен, что актёр был убит. Теперь он начинает собственное расследование с актрисой Ритой.

В сериал войдёт шесть серий — они будут выходить каждый четверг в онлайн-кинотеатре «Амедиатека». Премьера заключительного эпизода состоится 3 декабря.

Расписание выхода сериала «Улей»

ЭпизодДата выхода
1-я серия5 ноября
2-я серия5 ноября
3-я серия12 ноября
4-я серия19 ноября
5-я серия26 ноября
6-я серия3 декабря
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