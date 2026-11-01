Расписание выхода мистического сериала «Улей»
5 ноября состоится премьера сериала «Улей». Мистический проект расскажет о труппе Мордовского национального театра драмы, которая приезжает в Москву на фестиваль «Золотая рампа» со спектаклем «Улей». Там герои сталкиваются с трагедией — исполнитель главной роли Марк погибает прямо на сцене. Инцидент признали несчастным случаем и театр продолжил свою работу. Но друг Марка — монтировщик Алексей — уверен, что актёр был убит. Теперь он начинает собственное расследование с актрисой Ритой.
В сериал войдёт шесть серий — они будут выходить каждый четверг в онлайн-кинотеатре «Амедиатека». Премьера заключительного эпизода состоится 3 декабря.
Расписание выхода сериала «Улей»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|5 ноября
|2-я серия
|5 ноября
|3-я серия
|12 ноября
|4-я серия
|19 ноября
|5-я серия
|26 ноября
|6-я серия
|3 декабря