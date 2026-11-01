Расписание выхода мистического сериала «Улей»

5 ноября состоится премьера сериала «Улей». Мистический проект расскажет о труппе Мордовского национального театра драмы, которая приезжает в Москву на фестиваль «Золотая рампа» со спектаклем «Улей». Там герои сталкиваются с трагедией — исполнитель главной роли Марк погибает прямо на сцене. Инцидент признали несчастным случаем и театр продолжил свою работу. Но друг Марка — монтировщик Алексей — уверен, что актёр был убит. Теперь он начинает собственное расследование с актрисой Ритой.

В сериал войдёт шесть серий — они будут выходить каждый четверг в онлайн-кинотеатре «Амедиатека». Премьера заключительного эпизода состоится 3 декабря.

Расписание выхода сериала «Улей»

Эпизод Дата выхода 1-я серия 5 ноября 2-я серия 5 ноября 3-я серия 12 ноября 4-я серия 19 ноября 5-я серия 26 ноября 6-я серия 3 декабря