«Чуть не лишился рассудка». Николас Кейдж — о съёмках в боевике «Без лица»

На фестивале Comic Con в Нью-Йорке выступил актёр Николас Кейдж («Собиратель душ»). Он поделился со зрителями воспоминаниями о съёмках в знаменитом боевике «Без лица» 1997 года.

По словам артиста, ему сложно было играть персонажа, который притворяется другим героем. В один момент он слишком погрузился в образ, что принял происходящее на съёмочной площадке за реальность. Кейдж также признался, что «Без лица» помог ему стать лучше как актёру, он больше не испытывал подобных трудностей в будущих фильмах.

Это просто чертовски крутая роль, потому что я играю Кастора Троя. Нет, извините. Я играю Арчера, который играет Кастора Троя в тюрьме, и все думают, что я Кастор Трой, но на самом деле я Арчер. В какой-то момент даже кричал: «Я Кастор Трой, я Кастор Трой». В итоге чуть не лишился рассудка. И если вы посмотрите фильм, вы это увидите. Думал: «Кто я? Где я? Это реально? У меня проблемы? Я в тюрьме? Это реально и я действительно потерял контроль над собой?» К счастью, со мной такого больше не случалось.

«Без лица» рассказывает об агенте ФБР Шоне Арчере, который поймал кровожадного террориста Кастора Троя, убившего его сына. После поимки преступника герой выясняет, что тот заложил бомбу. Тогда он соглашается на операцию, которая меняет его лицо на лицо Кастора. Он не подозревает, что злодей решается сделать то же самое. Помимо Кейджа, одну из главных ролей исполнил Джон Траволта («Криминальное чтиво»).