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В Fortnite стартовал кроссовер с аниме «Ван Пис» — трейлер

В Fortnite стартовал кроссовер с аниме «Ван Пис» — трейлер
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1 ноября в знаменитой онлайн-игре Fortnite стартовал кроссовер с культовым аниме «Ван Пис». В честь этого студия Toei Animation представила трейлер коллаборации в духе опенинга сериала.

Видео доступно на YouTube-канале Fortnite. Права на видео принадлежат Epic Games/Toei Animation.

В рамках ивента в проекте стартовал мини-сезон под названием «Охотники за сокровищами». Вместе с этим в игре появились локации из «Ван Писа», а героев на карту теперь доставляет корабль пиратской команды вместо боевого автобуса.

Постепенно во внутриигровом магазине Fortnite начнут появляться скины из аниме. Так, для покупки уже доступны Луффи, Нами и Усопп. Такие персонажи как Чоппер, Санджи и Зоро появятся 8 ноября, а Капитан Багги — 14 ноября.

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