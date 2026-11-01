Режиссёр «Схватки» Майкл Манн случайно выстрелил себе в ногу — его госпитализировали

Издание TMZ сообщило, что знаменитый режиссёр Майкл Манн случайно выстрелил себе в ногу. Происшествие случилось 1 ноября в Лос-Анджелесе.

По данным СМИ, постановщик проводил время в тире. Он пытался убрать оружие в кобуру, но случайно выстрелил. С пулевым ранением ноги его госпитализировали в больницу. Представители режиссёра пока не комментировали инцидент, однако полиция подтвердила случившееся.

Майкл Манн прославился в том числе благодаря созданию боевика «Схватка» 1995 года, где главные роли исполнили Аль Пачино («Крёстный отец»), Роберт Де Ниро («Славные парни») и Вэл Килмер («Топ Ган»). Сейчас постановщик работает над продолжением картины, в котором сыграют Леонардо Ди Каприо («Битва за битвой») и Кристиан Бэйл («Тёмный рыцарь»).