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Сериал Очарованные, 1 сезон (2026): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода фэнтези-сериала «Очарованные»
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14 ноября состоится премьера сериала «Очарованные». Действие фэнтезийного шоу развернётся в городке Искры, где люди не подозревают о соседстве с потусторонними силами. В центре сюжета две сестры-колдуньи, Злата и Марья, которые сильно отличаются друг от друга характером. Однажды Марья случайно открывает портал в Мир теней, и Злата погибает. У героини останется всего девять дней, чтобы спасти сестру.

В сериал войдут восемь эпизодов — они будут выходить каждую субботу в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск». Премьера финальной серии состоится 26 декабря.

Расписание выхода сериала «Очарованные»

ЭпизодДата выхода
1-я серия14 ноября
2-я серия14 ноября
3-я серия21 ноября
4-я серия28 ноября
5-я серия5 декабря
6-я серия12 декабря
7-я серия19 декабря
8-я серия26 декабря
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