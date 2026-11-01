Расписание выхода фэнтези-сериала «Очарованные»

14 ноября состоится премьера сериала «Очарованные». Действие фэнтезийного шоу развернётся в городке Искры, где люди не подозревают о соседстве с потусторонними силами. В центре сюжета две сестры-колдуньи, Злата и Марья, которые сильно отличаются друг от друга характером. Однажды Марья случайно открывает портал в Мир теней, и Злата погибает. У героини останется всего девять дней, чтобы спасти сестру.

В сериал войдут восемь эпизодов — они будут выходить каждую субботу в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск». Премьера финальной серии состоится 26 декабря.

Расписание выхода сериала «Очарованные»