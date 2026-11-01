1w Team обыграла HOTU в финале GLuck Moscow Cyber Games 2026 по CS 2

Российский коллектив 1w Team победил HOTU в гранд-финале LAN-турнира GLuck Moscow Cyber Games 2026 по Counter-Strike 2. Встреча завершилась со счётом 2:0 — 13:9 на Anubis и 13:11 на Dust2.

За победу ростер Владислава nafany Горшкова и Сергея Ax1Le Рыхторова заработал $ 100 тыс. и обеспечил себе инвайт сразу во вторую стадию PGL Singapore Major 2026. Для дуэта это первый титул в составе 1w Team после перехода из TDK.

HOTU с Давидом n0rb3r7 Даниеляном и Рустемом mou Телеповым получила $ 50 тыс. Из-за поражения шансы команды на инвайт на мэйджор сократились до 6%: за последний, 18-й европейский слот, VRS спорят HOTU, 100 Thieves и Fnatic. 100 Thieves заберут путёвку в случае победы на турнире FiRe Last Chance, Fnatic устроит титул BESTIA или BARCA, а HOTU поможет исключительно чемпионство Wildcard.

GLuck Moscow Cyber Games 2026 прошёл с 31 октября по 1 ноября в Москве. Команды разыграли призовой фонд в размере $ 187 тыс.