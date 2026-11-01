Докфильм «Увидеть всё» обогнал по сборам хоррор «Глиноликий» в Хэллоуин

По итогам третьих выходных сборы фильма «Увидеть всё» достигли $ 63 млн в США. Документальная картина стала лидером местных чартов, обогнав хоррор «Глиноликий» от DC.

Лента продолжает доминировать в прокате и достигла нового достижения — опередила по сборам популярный фильм ужасов во время Хэллоуина. За прошедший уикенд докфильм заработал $ 10,6 млн в прокате США, а «Глиноликий» собрал на $ 200 тыс меньше. Тем не менее в мировом прокате фильм ужасов достиг $ 83 млн, что почти в два раза больше его скромного бюджета ($ 44 млн). «Увидеть всё» ещё только предстоит выйти за пределами США, где картина также может добиться высоких результатов.

«Увидеть всё» официально выйдет в России 19 ноября. Картина рассказывает о жизни скандальной Элизабет Холмс за 34 дня до отправки в колонию — её осудили на 11 лет тюрьмы за крупное мошенничество. В 2003 году она создала стартап Theranos, где продвигала несуществующую технологию, которая якобы могла делать десятки анализов крови по одной капле из пальца. Благодаря этому ей удалось обмануть большое количество инвесторов и пациентов.