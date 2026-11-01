Noticed высказался о поражении от Team Spirit в гранд-финале The International 2026

Оффлейнер PARIVISION Евгений Noticed Игнатенко поделился эмоциями после поражения от Team Spirit в гранд-финале чемпионата мира The International 2026 по Dota 2.

Киберспортсмен отметил, что упущенный титул не лишил его мотивации продолжать борьбу в следующем сезоне.

Эмоции смешанные: проиграл то, к чему долго стремился. Этот финал и турнир — моя мечта, очень обидно было её так упустить. Но я отреагировал лучше, чем ожидал. Внутри остаётся та же цель, которая зажигает и позволяет двигаться дальше в следующий год. Многое можно было изменить, но я верю в судьбу — если так произошло, значит, так и должно было быть.

В решающем матче The International 2026 состав PARIVISION уступил Team Spirit в полной серии best-of-5 со счётом 2:3. Для «драконов» это чемпионство стало очередным титулом на главном турнире года по Dota 2.