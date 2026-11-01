Team Spirit разгромила Team Yandex и стала чемпионом PARI Universe по Dota 2

Team Spirit всухую обыграла Team Yandex в гранд-финале онлайн-турнира PARI Universe по Dota 2. Решающая встреча завершилась со счётом 3:0.

Благодаря этой победе коллектив Ильи Yatoro Мулярчука заработал $ 125 тыс. и взял реванш у соперника за недавнее поражение в финале BLAST Slam VIII (1:3). Для оффлейнера Богдана Batyuk Батюка и тренера Ильи Illidan Пивцаева, заменивших в ростере Магомеда Collapse Халилова и Ярослава Miposhka Найденова, этот трофей стал первым в карьере на крупных чемпионатах.

Team Yandex за второе место получила $ 50 тыс. Это первое поражение в финалах для восточноевропейского клуба после перехода Аммара ATF аль-Ассафа — ранее команда взяла титулы на PGL Wallachia Season 9 и BLAST Slam VIII.

PARI Universe проходил с 22 октября по 1 ноября в онлайне. 10 команд разыграли призовой фонд в размере $ 250 тыс.