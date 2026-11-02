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Расписание первого дня групповой стадии IEM Beijing 2026 по CS 2

Расписание первого дня групповой стадии IEM Beijing 2026 по CS 2
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Сегодня, 2 ноября, в Пекине стартует крупный LAN-турнир IEM Beijing 2026 по Counter-Strike 2. В первый игровой день пройдут восемь стартовых встреч группового этапа — на арену выйдут все 16 участников чемпионата, разделённые на две группы.

Все противостояния групповой стадии пройдут в формате best-of-3 (до двух побед). По итогам этапа лишь шесть лучших коллективов пробьются в стадию плей-офф, которая состоится по системе Single-Elimination с матчем за третье место и гранд-финалом в формате best-of-5.

Расписание матчей IEM Beijing 2026 на 2 ноября

  • 05:00 — Legacy (Бразилия) против The MongolZ (Монголия);
  • 05:00 — HEROIC (Швеция) против B8 Esports (Украина);
  • 07:30 — Aurora Gaming (Турция) против Team Liquid (Европа);
  • 07:30 — PARIVISION (Россия) против G2 Esports (Европа);
  • 10:00 — FURIA (Бразилия) против FaZe Clan (Европа);
  • 10:00 — BetBoom Team (Россия) против 9z Team (Южная Америка);
  • 12:30 — Natus Vincere (Европа) против Team Falcons (Европа);
  • 12:30 — MOUZ (Европа) против TYLOO (Китай).

IEM Beijing 2026 проходит в Китае со 2 по 8 ноября. 16 коллективов разыгрывают призовой фонд в размере $ 1,25 млн.

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