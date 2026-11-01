«Можно горы свернуть без зарплат и буткемпа». Groove — о становлении состава 1w Team

Тренер состава 1w Team по Counter-Strike 2 Константин Groove Пикинер вспомнил период выступления команды под тегом TDK и оценил прогресс коллектива.

Наставник отметил, что залогом успеха стали упорные тренировки даже в условиях полного отсутствия финансирования.

Базовый треугольник, с которого всё началось: Groove, nafany и Ax1Le. Дальше мы договорились с zorte, оставалось найти ещё двух игроков. В отсутствие организации и должного финансирования собирать состав очень тяжело, но нам повезло, что присоединились Sugar и Xant3r, которым клубы разрешили выступать за микс TDK. Своим примером мы доказали: без зарплат, буткемпа и финансовой поддержки, но при большом желании можно горы свернуть. С первых дней мы тренировались из дома шесть дней в неделю по 10 часов и шаг за шагом поднимались с низов мирового рейтинга.

Ранее обновлённый ростер 1w Team (nafany, Ax1Le, ArtFr0st, fame и BELCHONOKK) стал чемпионом LAN-турнира GLuck Moscow Cyber Games 2026, обыграв в финале HOTU со счётом 2:0, а также занял пятое-восьмое места на ESL Pro League Season 24. Команда заработала инвайт во вторую стадию PGL Singapore Major 2026.