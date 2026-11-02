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KRU Blaze стала чемпионом женского ЧМ по Valorant Game Changers Championship 2026

KRU Blaze стала чемпионом женского ЧМ по Valorant Game Changers Championship 2026
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Латиноамериканский коллектив KRÜ Blaze обыграл европейскую Gentle Mates GC в гранд-финале женского чемпионата мира по Valorant Game Changers Championship 2026. Решающая встреча завершилась со счётом 3:2 — 5:13 на Haven, 13:5 на Abyss, 14:12 на Sunset, 8:13 на Split и 13:8 на Ascent.

За победу на чемпионате KRÜ Blaze заработала $ 180 тыс., а вице-чемпионки получили $ 100 тыс. Звание MVP досталось Кауан none Феррейре, завершившей матч с 82 фрагами и 235 ACS.

Этот результат закрепил мощное доминирование Латинской Америки в соревновательном сезоне Valorant 2026 года: команды из этого региона забрали три из четырёх международных тир-1 титулов. Ранее аргентинская Leviatán стала чемпионом Masters London, а бразильская LOUD завоевала кубок Champions 2026.

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