Определились все 32 участника PGL Singapore Major 2026 по Counter-Strike 2

Сформировался окончательный список из 32 команд, которые выступят на чемпионате мира PGL Singapore Major 2026 по Counter-Strike 2. Инвайты распределились на основе регионального рейтинга Valve (VRS) между коллективами из Европы, Америки и Азии.
Прямые путёвки в третью стадию получили восемь лидеров мирового зачёта, включая Team Spirit, BetBoom Team, Team Vitality, MOUZ и триумфатора недавних турниров FURIA. Со второго этапа борьбу начнут Natus Vincere, G2 Esports, 1w Team и финалист PGL Masters Bucharest 2026 — Nemiga Gaming.
С первой стадии на чемпионате стартуют PARIVISION, FaZe Clan, Team Liquid, а также клуб BC.Game, в составе которого на мэйджоре выступит снайпер Александр s1mple Костылев. Последний европейский слот на турнире забрала 100 Thieves, оставив за бортом Fnatic и HOTU.
Все участники PGL Singapore Major 2026 по стадиям:
- Третья стадия: MOUZ, Aurora Gaming, BetBoom Team, Team Vitality, Team Spirit, Team Falcons (все — Европа), FURIA Esports, Legacy (обе — Америка);
- Вторая стадия: FUT Esports, Natus Vincere, 1w Team, Nemiga Gaming, G2 Esports, Astralis (все — Европа), MIBR (Америка), The MongolZ (Азия);
- Первая стадия: Ninjas in Pyjamas, HEROIC, Eternal Fire, PARIVISION, FaZe Clan, 100 Thieves (все — Европа), Team Liquid, M80, Imperial Esports, 9z Team, DENDELE, Wildcard Gaming (все — Америка), BC.Game, FlyQuest, Chinggis Warriors, Lynn Vision Gaming (все — Азия).