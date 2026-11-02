Россия заняла первое место по числу игроков на PGL Singapore Major 2026 по CS 2

Россия стала лидером по представительству киберспортсменов на предстоящем PGL Singapore Major 2026 по Counter-Strike 2. На турнире в Сингапуре выступят сразу 22 российских игрока.

В их число вошли полные составы BetBoom Team и 1w Team, четверо представителей PARIVISION, по три игрока из Team Spirit и Nemiga Gaming, а также дуэт из Team Falcons — Илья m0NESY Осипов и Максим kyousuke Лукин.

Второе место в рейтинге заняла Бразилия с 19 киберспортсменами из FURIA, Legacy, MIBR, Imperial Esports и DENDELE. Тройку лидеров замкнула Монголия (12 человек из составов The MongolZ и Chinggis Warriors), опередившая Данию (11 игроков). На пятой строчке расположилась Украина — страну представят 8 киберспортсменов.

Топ-10 стран по числу игроков на PGL Singapore Major 2026:

Россия — 22 игрока; Бразилия — 19 игроков; Монголия — 12 игроков; Дания — 11 игроков; Украина — 8 игроков; Швеция — 7 игроков; Турция — 6 игроков; США — 6 игроков; Аргентина — 5 игроков; Китай — 5 игроков.

PGL Singapore Major 2026 пройдёт с 25 ноября по 13 декабря в Сингапуре. 32 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1,25 млн.