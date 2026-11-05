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Gen.G разгромила LYON и вышла в полуфинал Worlds 2026 по League of Legends

Gen.G разгромила LYON и вышла в полуфинал Worlds 2026 по League of Legends
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Южнокорейский коллектив Gen.G Esports всухую обыграл североамериканскую LYON Gaming во втором четвертьфинальном матче чемпионата мира 2026 World Championship по League of Legends. Встреча в формате best-of-5 завершилась со счётом 3:0.

Представители лиги LCK полностью контролировали ход противостояния, завершив три карты со счётом 19:8, 22:6 и 16:10 по фрагам. Одним из главных героев серии стал мидлейнер Gen.G Чон Chovy Джи Хун, набравший суммарную статистику 15/5/23 по KDA при 67% участия в командных убийствах. Высокую результативность также продемонстрировал стрелок Пак Ruler Джэ Хёк.

По итогам встречи Gen.G стала вторым полуфиналистом турнира, а LYON Gaming завершила выступление на чемпионате мира, заняв 5-8-е место. Ранее команды уже встречались в третьем раунде швейцарской стадии — тогда корейский клуб одержал победу со счётом 2:1.

2026 World Championship проходит в США с 15 октября по 14 ноября. Сильнейшие коллективы мира разыгрывают призовой фонд в размере $ 5 млн.

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