В кинотеатрах России вышел фэнтези-фильм «Живая книга» с Сергеем Безруковым

В российских кинотеатрах начали крутить фэнтези-фильм «Живая книга» с Сергеем Безруковым в главной роли. Ленту уже можно посмотреть во многих городах страны.

Лента рассказывает историю Ромы и Виты, которые находят в доме таинственного старика волшебные книги с ожившими литературными героями. Мальчики случайно выпускают на свет злого колдуна Черномора, и теперь им предстоит вернуть всё на свои места.

В актёрский состав также вошли Валя Карнавал («Экстрим»), Илья Соболев («Жванецкий»), Константин Хабенский («Метод»), Никита Кологривый («Слово пацана») и другие актёры. Режиссёром выступил Денис Гуляр («Любовь зла»).