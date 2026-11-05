Названа исполнительница роли матери Тупака Шакура в фильме про Снуп Догга

Синтия Эриво, известная по роли ведьмы Эльфабы во франшизе «Злая», сыграет в фильме про Снуп Догга. Ей досталась роль матери рэпера Тупака Шакура.

Самого Тупака сыграет Камрон Джонс. Актёр известен в том числе по роли в «Панике».

Фильм рассказывает о восхождении к славе Кэлвина Бродуса-младшего, который взял себе псевдоним Снуп Догг. Его дебютный альбом Doggystyle, записанный совместно с Dr. Dre на лейбле Death Row Records, вышел в 1993 году и положил начало долгой карьере, отмеченной номинациями на «Грэмми».

Фильм «Снуп» должен выйти в августе 2027 года, а главную роль в нём исполнит Джонатан Дэвис.