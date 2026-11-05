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Вторая часть мультсериала «Бэтмен: Падение рыцаря» выйдет в онлайне 15 декабря

Вторая часть мультсериала «Бэтмен: Падение рыцаря» выйдет в онлайне 15 декабря
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Warner Bros. объявила, что цифровая премьера второй части мультсериала «Бэтмен: Падение рыцаря» состоится 15 декабря. В этот день проект выйдет в онлайне.

По сюжету Бэйн освобождает главных врагов Брюса Уэйна из психиатрической лечебницы Аркхем и начинает за ним охоту. Тёмный рыцарь оказывается в состоянии тяжелейшего истощения, а тем временем его протеже Азраил подрывает репутацию героя в глазах полиции Готэма и обычных людей.

Главные роли в сериале озвучили Энсон Маунт («Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»), Майкл Мэндо («Лучше звоните Солу») и Пабло Шрайбер (сериал по игровой франшизе Halo).

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