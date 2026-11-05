Николас Кейдж поделился мыслями о том, как Райан Гослинг сыграет Призрачного гонщика

Недавно Николас Кейдж порассуждал, как именно Райан Гослинг сыграет Призрачного гонщика. Актёр, играющий персонажа в старых фильмах, поддержал коллегу и выразил уверенность, что его образ персонажа получится уникальным.

По словам Кейджа, Гослинг точно сыграет по-своему, и весь мир хочет посмотреть, как именно.

Райан сделает это по-своему, и я с нетерпением жду, когда увижу. Райан знает, что я думаю о нём как об актёре. У нас были приятные беседы, и мы поддерживаем связь. С нетерпением жду фильм.

Режиссёром «Призрачного гонщика» стал Шон Леви, а сценаристом выступает Джонатан Троппер. Премьера картины состоится 28 июля 2028 года.