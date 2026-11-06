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Появились постеры с персонажами фильма «Бумажный тигр»

Появились постеры с персонажами фильма «Бумажный тигр»
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NEON опубликовала персонажные постеры фильма «Бумажный тигр». Криминальная драма со звёздами Голливуда выйдет в кинотеатрах России официально уже 12 ноября.

Постеры фильма «Бумажный тигр»

Фото: NEON

Фото: NEON

Фото: NEON

Фото: NEON

Будущая лента расскажет историю двух братьев, которые пытаются достичь «американской мечты». Когда их семьям угрожает русская мафия, они сталкиваются с жестокой реальностью, полной насилия и коррупции.

Главные роли в ленте исполнили Адам Драйвер («История о супружестве»), Скарлетт Йоханссон («Мстители») и Майлз Теллер («Топ Ган: Мэверик»). Режиссёром выступил Джеймс Грэй, постановщик «К звёздам» с Брэдом Питтом.

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