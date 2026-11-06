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Натали Портман и Дженна Ортега — в трейлере фильма «Галеристка»

Натали Портман и Дженна Ортега — в трейлере фильма «Галеристка»
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Кинокомпания A24 поделилась трейлером фильма «Галеристка» с Натали Портман и Дженной Ортегой в ключевых ролях.

Трейлер фильма «Галеристка»

Видео доступно во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат A24.

Фильм рассказывает об амбициозной владелице галереи, которая пытается продать труп на своей художественной выставке.

Режиссёром картины выступила Кэти Янь. В актёрский состав также вошли Кэтрин Зета-Джонс, Зак Галифианакис, Даниэль Брюль и Стерлинг К. Браун. В зарубежных кинотеатрах с 4 декабря. Премьера ленты состоялась на кинофестивале «Сандэнс» 24 января этого года. Картина получила тёплые отзывы от посмотревших её на фестивале.

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