Джанкарло Эспозито сыграет в приквеле сериала «Монарх: Наследие монстров»

По данным СМИ, Джанкарло Эспозито и Тим Роббин сыграют в приквеле сериала «Монарх: Наследие монстров». В нём Уайатт Рассел вернётся к роли молодого подполковника Ли Шоу.

Проект пока в работе, название ему пока не дали. Действие сериала развернётся в 1984 году и расскажет о секретной миссии Шоу на территории СССР. Его задача — не допустить, чтобы Советский Союз создал гигантского Титана, способного уничтожить США и переломить ход холодной войны.

В проекте также снимутся Милли Брейди, Пилу Асбек, Кори Столл, Ральф Айнесон, Ньяша Хатенди, Конни Нильсен и Стана Катич.

Даты выхода у приквела сериала «Монарх: Наследие монстров» пока нет.