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Фильм «Годзилла: Минус ноль» вышел в мировой прокат

Фильм «Годзилла: Минус ноль» вышел в мировой прокат
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С сегодняшнего дня фильм «Годзилла: Минус ноль» начали показывать в широком прокате США. До этого премьера состоялась в Японии.

Действие ленты развернулось в 1949 году, спустя два года после финала первой части. Сиквел рассказывает историю выживших героев после того, как Токио атаковал гигантский монстр. Его новая цель — уничтожить Нью-Йорк.

«Годзилла: Минус один» вышел в 2023 году и рассказывает о нападении популярного монстра на послевоенную Японию. По итогам проката лента заработала $ 115 млн, получив в основном восторженные отзывы от зрителей и критиков. Картина также получила «Оскар» за лучшие визуальные эффекты.

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