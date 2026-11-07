Вышел шестой эпизод второго сезона аниме «Чёрный клевер»

7 ноября вышел шестой эпизод второго сезона аниме «Черный клевер». Новую серию уже можно посмотреть на стриминговом сервисе Crunchyroll и в российском онлайн-кинотеатре «Амедиатека».

Сериал повествуют о младенцах Асте и Юно, которые были подброшены под церковь одной из деревень. Герои выросли, однако один из них смог научиться магии, а другой нет. Однажды они получают собственную книгу заклинаний и начинают соперничать за звание настоящего Короля-чародея. Во втором сезоне им предстоит научиться новым навыкам и подготовиться к сражению с враждебным царством Пик.

Первый сезон «Чёрного клевера» начал выходить ещё в 2017 году. Проект тепло приняли зрители, однако создание продолжения заняло почти пять лет. Всего во второй сезон войдёт 26 эпизодов, которые выйдут в двух частях. Премьера второй половины состоится в 2027 году. Пятая серия продолжения получила 9,9 балла из 10 на агрегаторе IMDb, что стало лучшим рейтингом за всю историю сериала.