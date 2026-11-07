«Могу смотреть его вечно»: Хидео Кодзима — о втором сезоне «Чёрных голубей» с Кирой Найтли

Автор видеоигровых серий Metal Gear Solid и Death Stranding Хидео Кодзима поделился своими впечатлениями от просмотра второго сезона сериала «Чёрные голуби». Ранее разработчик ознакомился только с первым эпизодом, но на следующий день досмотрел продолжение полностью и опубликовал пост с мнением о триллере в соцсети Х.

Геймдизайнер отметил, что посмотрел оставшиеся пять серий в один присест — всё потому, что второй сезон значительно лучше первого и вывел сериал на совершенно другой уровень. Отдельно Кодзима отметил великолепную актёрскую игру исполнителей главных ролей Киры Найтли и Бена Уишоу. Разработчик также надеется, что авторы выпустят продолжение шпионского шоу.

«Чёрные голуби» оказались настолько хороши, что я в итоге пересмотрел остаток второго сезона за один присест. Первый сезон был отличным, но второй выводит всё на совершенно новый уровень. Для поклонников британских шпионских триллеров это настоящее наслаждение. История прекрасно передаёт ложь, любовь, ненависть, грусть, одиночество и состояние шпионов, накапливая напряжение к насыщенному экшеном финалу. Кира Найтли и Бен Уишоу здесь просто великолепны. Кэтрин Хантер в роли куратора наёмных убийц и Элла Лили Хайленд в роли убийцы тоже фантастические. Каждый персонаж блестяще написан и оживает на экране. Я мог бы смотреть этот сериал вечно и очень надеюсь, что будет ещё один сезон. Настоятельно рекомендую.

Все шесть эпизодов второго сезона «Чёрных голубей» вышли на стриминговом сервисе Netflix 5 ноября. Сериал рассказывает историю шпионки, работающей на секретную организацию «Чёрные голуби» — на протяжении 10 лет она успешно передавала тайны мужа-политика, однако внезапно её возлюбленного ликвидируют. Девушке предстоит расследовать убийство и раскрыть большой мировой заговор. В продолжении героиня отправляется на новое задание в Париж.