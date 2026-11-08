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Расписание финального дня IEM Beijing 2026 по Counter-Strike 2

Расписание финального дня IEM Beijing 2026 по Counter-Strike 2
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Сегодня, 8 ноября, пройдёт финальный день турнира Intel Extreme Masters Beijing 2026 по Counter-Strike 2. В рамках стадии плей-офф состоятся два матча — за третье место и гранд-финал.

Первый матч пройдёт в формате best-of-3 (до двух побед), а второй — в формате best-of-5 (до трёх побед). Победитель финала заработает $ 360 тыс., проигравший же получит $ 210 тыс.

Расписание матчей IEM Beijing 2026 на воскресенье, 8 ноября:

  • 7:00. Natus Vincere (Европа) — BetBoom Team (Россия);
  • 10:30. MOUZ (Европа) — The MongolZ (Монголия).

Турнир IEM Beijing 2026 проходит в Пекине, Китай, с 2 по 8 ноября. 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1,25 млн.

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