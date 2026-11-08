Gen.G разгромила Invictus Gaming и впервые в истории вышла в финал Worlds по LoL

Южнокорейская Gen.G Esports уверенно переиграла китайскую Invictus Gaming в первом полуфинале чемпионата мира Worlds 2026 по League of Legends. Встреча завершилась со счётом 3:0.

Корейский гранд полностью контролировал ход первых двух карт, разгромив оппонента по фрагам (29:9 и 25:9). На третьей карте коллектив Сон Rookie Юй-Джина навязал плотную борьбу и захватил раннее лидерство, однако Gen.G сумела перевернуть ход поздней стадии тимфайтов и довела серию до сухого счёта — 18:15. Главной ударной силой победителей стал стрелок Пак Ruler Джэ Хёк, завершивший серию с показателем участия в убийствах 80,7% при среднем уроне 19,1 тыс. в минуту.

Для Gen.G этот успех стал историческим: организация впервые за восемь лет выступлений пробилась в гранд-финал турнира серии Worlds, преодолев череду неудач на стадии 1/2 финала. Решающий матч за Кубок призывателей также станет дебютным в карьере звёздного мидера Чон Chovy Чжи Хуна, который закончил полуфинал с KDA 13/6/31.

Invictus Gaming покинула турнир, заняв 3-4-е место и заработав $ 400 тыс. призовых. Gen.G гарантировала себе минимум вторую строчку и $ 800 тыс. В гранд-финале, который пройдёт 14 ноября в Бруклине, команда встретится с победителем пары T1 — Bilibili Gaming.