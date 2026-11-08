«Я выиграю и стану чемпионом». Chovy — о выходе в первый гранд-финал Worlds

Мидер южнокорейской Gen.G Esports Чон Chovy Чжи Хун прокомментировал сухую победу над Invictus Gaming со счётом 3:0 в полуфинале Worlds 2026 по League of Legends и оценил свои шансы в решающем матче за титул.

25-летний киберспортсмен признался, что пересмотрел отношение к грузу ответственности, перестал переживать из-за ожиданий фанатов и теперь сосредоточен исключительно на удовольствии от процесса и победе в финале независимо от соперника.

На прошлых чемпионатах мира необходимость соответствовать ожиданиям и давление были для меня главным препятствием. Но в этом году я просто хотел наслаждаться каждым моментом и каждой игрой. Действительно трудно предсказать, кто выйдет в финал — T1 или BLG. Моя личная цель в том, что независимо от оппонента я выиграю и стану чемпионом.

Выход в гранд-финал стал первым подобным достижением как для самой организации Gen.G под текущим тегом, так и лично для Chovy, который ранее неоднократно останавливался на стадии полуфиналов. Решающая серия за Кубок призывателей состоится 14 ноября в Бруклине, Нью-Йорк.